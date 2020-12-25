أحمد زاهر يشوق جمهوره لمسلسل "لؤلؤ"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شوق الفنان أحمد زاهر جمهوره لمسلسل "لؤ لؤ" وذلك من خلال مشاركته صورة من كواليس العمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "زاهر" قائلا: "لؤلؤ بعد بكره يوم الاحد علي قنوات on mbc يارب التوفيق من عندك مي_عمر #احمد_زاهر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركته في السباق الرمضاني الماضي كمن خلال مسلسل "البرنس"،وذلك مع عدد من الفنانين منهم نجلاء بدر وإدوارد وروجينا، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.




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