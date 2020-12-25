عضو رابطة الجواهرجية: مشروع الباركود للمشغولات الذهبية طفرة بالشرق الأوسط

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال شادي السعدني، عضو رابطة جواهرجية مصر، إن مشروع الباركود بالنسبة للمشغولات الذهبية والدمغة بالليزر يُعد طفرة في الشرق الأوسط، وهو رسالة للعالم للمنافسة في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن العيار المصري للذهب أصبح معتمدًا عالميًا بانطلاق المشروع القومي الدمغة بالليزر ومن ثم إعطاء قوة للمنتج المصري.

وأضاف "السعدني"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك اتحاد وتعاون بين القائمين على هذه الصناعة للارتقاء بمستوى المنتج الذي أصبح يضاهي المستورد.

وتابع: "مصر من أكبر الدول ولها ريادة في صناعة الذهب لكثير من السنوات في الشرق الأوسط، وأن التنافس أدى إلى تقدم تكنولوجي في التصميمات والصناعة وتوفير المادة الخام وهو الذهب لتكون السلعة في متناول الجميع.


وأشار عضو رابطة جواهرجية مصر، إلى أن هناك اهتمامًا من الدولة بمجال التنقيب عن الذهب ومناجم عديدة لاستخراج الذهب، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بعملية تنقية الذهب والسبائك لتكون العملية كلها في مصر، داعيًا المستهلك المصري إلى ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة وأن مجال صناعة المشغولات الذهبية يشهد طفرة حقيقية، من حيث الثقافة الإنتاجية، والذوق الرفيع، والعيار المنضبط.

وأضاف "السعدني"، أن هناك مبادرة من وزارة التموين ونقاش مع وزارة الإسكان لتخصص 20 فدانًا، لإقامة منطقة صناعية ومدرسة متخصصة لتدريب الكوادر في تصميم الذهب، مشيرًا إلى أنه بدون تعليم والتدريب ووجود مدرسة فنية لإعداد الكوادر في صناعة الذهب وعمل ورش في هذا المكان ثم عمل معرض كبير طوال العام.

وأوضح عضو رابطة جواهرجية مصر، أنه يتم التحول إلى الدمغة بالليزر للحفاظ على المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن هناك نظام معلوماتي يوفر للصناع وقت لدمغ مغشولاتهم بالليزر بدون تعب أو جهد، وقاعدة بيانات لكافة المشغولات الذهبية للكشف عن المنتج إذا كان تم دمغه من عدمه أو مطابق للمواصفات أم لا، وأيضا سيكون هناك نظام معلومات في رفع مستوى جودة المنتج.

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