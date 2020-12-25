الإسماعيلي يعلن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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اعلن محمد وهبة المدير الفني للإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الاسبوع الرابع بالدوري.

ويطمح الإسماعيلي في تحقيق اول فوز بالدوري، وحيث جمع الفريق نقطتين فقط من هزيمة وتعادلين بالدوري.

وفي نفس السياق، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم تحكيم المباراة، وضم كلا من محمود بسيونى حكم ساحة يعاونه هشام الدسوقى مساعد أول وإيهاب فخرى مساعد ثان ومحمد الشناوى حكم رابع وجهاد جريشة حكم الفيديو ومحمد التابعى مساعد حكم الفيديو.

حراسة المرمى.. محمد صبحي

خط الدفاع.. رضوان شريفي، مخمد عمار، مروان الصحراوي، محمد بيومي

خط الوسط.. اري بابل، محمود دونجا، محمد عادل، احمد مدبولي.

خط الهجوم.. شكري نجيب ، محمد الشامي.

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