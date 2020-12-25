تعرف على موعد انتقال موظفي الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أن موعد انتقال موظفي الوزارات سيتم نقلهم إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في منتصف 2021 وسيكون الحي الحكومي شامل البرلمان جاهزًا وهذا بناء على قرار الدولة ومجلس الشيوخ تجاوز فيه التنفيذ بنسبة 30% وسننتهي منه بنهاية العام ذاته.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن العاصمة الإدارية الجديدة جاذبة لجميع المشروعات والأنشطة وتجاوزنا العمل في الحي الحكومي بنسبة 90% وهذا تمهيدا لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، وسننتهي من هذه الأعمال مع نهاية هذا العام، وسنكون انتهينا من جميع الأعمال بناء على المخططات الزمنية التي تم وضعها.

وأوضح المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل مستمر على قدم وساق لاستقبال الوزارات رسميًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أهم مشروع بالنسبة لهم هو "الحي الحكومي"، ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى أكثر من 90 %، والمتبقي سيكون جاهزًا نهاية هذا العام، وسيكون حي جامع وحديث لموظفي الدولة والوزارات، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية باكورة المدن الذكية في مصر، وقد تم تخطيطها لتكون مجتمعا للمال والأعمال، ورغم ذلك تتعرض للشائعات من أعداء مصر.

وتابع: "في يوم 1 يناير المقبل سنكون جاهزين لتسليم الحي الحكومي، ولكن قرار الانتقال قي منتصف العام المقبل، ففي يوليو 2021 سيتم الانتقال بشكل مباشر، ووزارة التخطيط تنسق معنا في هذا الأمر، وعدد الموظفين سيتجاوز الـ 50 ألف موظف، والانتقال سيكون على أكثر من مرحلة"، مشيرًا إلى أن أي مواطن يحتاج خدمات حكومية لا يحتاج أن يأتى إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، فأماكن الخدمات ستكون فى مقراتها الحالية، حتى يتم عمل دولاب رقمي للخدمات من خلال الهاتف.

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