6 إرشادات يجب على من يخالط مريض كورونا اتباعها.. اعرفها

Advertisements

تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل يومى، بعدما دخلت إلى الموجة الثانية من الجائحة العالمية، التى تضرب الكثير من الدول، بشكل أشد فتكا وضراوة من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى.



وفى ظل الانتشار السريع للفيروس، شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التى سبق وأعلنتها وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره بين المواطنين، ومن ثم تسهل عملية السيطرة عليه، وفى مقدمة تلك الإجراءات ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، وغيرها، منعا لانتقال العدوى من شخص لآخر.



وفى حين قامت وزارة الصحة والسكان بتخصيص مستشفيات عدة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا وعلاجها، تقرر عزل الحالات البسيطة فى المنزل، مع اتباع تعليمات الوزارة، والالتزام بالبروتوكول العلاجى الخاص بالوزارة.



ومع اكتشاف حالات مصابة بالفيروس، يكون هناك بعض الأشخاص الذين خالطوا الحالة، إلى جانب المخالطين لحالات العزل المنزلى، ينبغى عليهم اتبع تعليمات وزارة الصحة والسكان، التى ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



أكدت وزارة الصحة والسكان على مخالطى الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بتنفيذ عدد من التعليمات، لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة، والتى تتمثل فى:



- أثناء العطس او الكحة، غط الأنف والفم بمنديل ورقى، ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق، وإلقائه بسلة المهملات، واغسل يديك فورا بالماء والصابون.



- تجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحمامت، جيدة التهوية، مع إبقاء النوافذ مفتوحة.



- يجب عليك ارتداء كمامة تناسب الوجه، خصوصا عند المخالطة، والتخلص منها بعد الاستخدام، بوضعها داخل كيس مغلق، وإلقائه بسلة المهملات.



- من الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من الأمراض المزمنة لرعايتك.



- خصص مكانا منعزلا بالمنزل، كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة التهوية، وتجنب جميع الزيارات.



- عليك الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتى المقررة.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 108 آلاف، و474 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 51 حالة جديدة.



وأكد البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 128 ألفا، و993 حالة، من ضمنهم 108 آلاف، و474 حالة تم شفاؤها، و7260 حالة وفاة.