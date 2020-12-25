100 ساعة في خدمة المجتمع.. حكم قضائي ضد قائد منتخب روسيا السابق

حكمت محكمة في مدينة موسكو الروسية، على قائد المنتخب الروسي لكرة القدم السابق رومان شيروكوف بقضاء 100 ساعة في خدمة المجتمع بعدما قام بإهانة حكم مطلع هذا العام.





وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" أن محكمة موسكو قامت بتغريم شيروكوف صاحب الـ39 عاما ماليا.





ووجد القضاه أن شيروكوف مذنبا بإهانة حكم خلال مباراة ودية أقيمت في أغسطس، وضربه على وجهه ثم قام بركله.





وشارك شيروكوف في 56 مباراة دولية للمنتخب الروسي وارتدى شارة قيادة الفريق في 2014. وأنهى شيروكوف مسيرته كلاعب في 2016 بفريق سيسكا موسكو.



