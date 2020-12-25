نجم الزمالك السابق يكشف ما يدور في عقل مصطفى محمد بشأن الاحتراف

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن مصطفى محمد، مهاجم القلعة البيضاء، حسم أمره بالرحيل للاحتراف الخارجي.





وعلق عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف، اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز لما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتى".





وتابع:" وقال لي إن ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها، قولتله إنه ممكن يروح فرقة من بداية الموسم أحسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو إنه يحترف".



