لجنة الفيروسات تكشف أهمية "لبن السرسوب" في مواجهة كورونا

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الشعور بعرض مرضي واحد من المعروفة فيروس كورونا لا يعني الإصابة بالعدوى، لافتا إلى أن الأشعة المقطعية بعد مرور 4 أيام على الشعور بالأعراض يمكنها كشف حقيقة الإصابة من عدمها.



وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن اختبار المسحة حساسيته تصل إلى 65%، لافتا إلى الطبيب قد يلجأ لا لطلب المسحة من المريض في حالة توفر الأشعة المقطعية، وتحاليل الدم لتشخيص حالة كورونا.



وشدد على أن طريقة علاج مصاب كورونا تختلف من حالة لأخرى، منوها بأن فيتامين سي والزنك من الأدوية التي تساهم في رفع المناعة إلى جانب "اللاكتوفرين" وهو معروف باسم لبن الرسوب، لافتا إلى أن العلماء وجدوا أن "اللاكتوفرين" له أهمية في مقاومة الفيروس، وهو متوفر بالأسواق في شكل "بودرة" ويمكن الحصول عليه للوقاية.

