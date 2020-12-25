الصين تستهدف بناء شركات وجامعات ضمن الدفعة الثالثة لريادة الأعمال والابتكار

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:00 م
الصين اقتصاد
الصين اقتصاد
وكالات
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ستطلق الصين الدفعة الثالثة من القواعد النموذجية لريادة الأعمال والابتكار، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى دفع الإصلاح واستقرار العمالة وتعزيز زخم النمو.

 

وستبني البلاد 92 قاعدة نموذجية في مناطق محددة، وشركات، وجامعات، ومعاهد بحثية، وفقا لما جاء في منشور أصدره مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) يوم الخميس .

 

وذكر المنشور أن استراتيجية تنموية متباينة ستطبق في تطوير هذه القواعد إلى منصات لريادة الأعمال والعمالة وجعلها رائدة في مجال التكامل والابتكار.

 

كما ستسعى البلاد لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أن تصبح مصادر هامة للابتكار، إلى جانب التركيز على تعميق التعاون المفتوح والمبتكر لبناء منصة عالمية.

 

وحث المنشور الادارات المعنية على تكثيف دعمها للقواعد النموذجية المذكورة، مؤكدة أيضاً على ضرورة تعزيز رصد العمليات وتقييمها لتيسير الابتكار وريادة الاعمال.

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ريادة الأعمال والابتكار الصين

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