عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

تعثرت المفاوضات بين مسئولي الزمالك، ومصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القجم بالقلعة البيضاء مجددا بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفارس الأبيض.





وكان مصطفى محمد قد أبلغ أشرف قاسم المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، بموافقته بالبقاء مع الزمالك لنهاية الموسم الجاري.





ورفض مصطفى التجديد مجددا بعد أن رأى فرصته للاحتراف نهاية الموسم قد تكون صعبة، مما اضطر إلى إبلاغ مسئولي الزمالك برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الاثنين القادم في ثالث جولات الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.



