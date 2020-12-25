عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:01 م
الزمالك
الزمالك
أشرف عبد الناصر
Advertisements
 تعثرت المفاوضات بين مسئولي الزمالك، ومصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القجم بالقلعة البيضاء مجددا بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفارس الأبيض.

وكان مصطفى محمد قد أبلغ أشرف قاسم المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، بموافقته بالبقاء مع الزمالك لنهاية الموسم الجاري.

ورفض مصطفى التجديد مجددا بعد أن رأى فرصته للاحتراف نهاية الموسم قد تكون صعبة، مما اضطر إلى إبلاغ مسئولي الزمالك برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الاثنين القادم في ثالث جولات الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب.

أخبار تهمك

ليس ساسي.. نجم الزمالك يشكو الأبيض بسبب مستحقاته

منذ أقل من ساعتين

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ 12 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

الزمالك ينهي ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إصابة محمد فراج بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

12:02 م

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن