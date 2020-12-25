استشاري مخ وأعصاب يُحذر من خطورة فرط الحركة عند الأطفال

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قال الدكتور صبري السايس، استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، أن فرط الحركة وتشتت الانتباه هو مرض ينتج عن اضطراب بيولوجي عصبي يظهر في مرحلة الطفولة وقد يستمر لمرحلة البلوغ، وهو أحد اضطرابات النمو العصبي عند الأطفال.



وأضاف "السايس"، أن فرط الحركة هو مرض منتشر بين الأولاد أكثر من البنات، وينتشر في الدول المتقدمة أكثر من انتشاره في الدول النامية، ومن أهم العوامل التي تسبب فرط الحركة العامل الوراثي، فهناك 75% من المصابين بفرط الحركة بسبب العامل الوراثي، وتدخين الأم وتناولها للمخدرات أثناء الحمل أو بعد الولادة، والإصابات الدماغية للطفل في بداية عمره، وتعرضه للأمراض المعدية مثل الحصبة والكوليرا، إلى جانب سواء معاملة الطفل وتعرضه للإهمال أو العنف من الوالدين، كما أن بعض الدراسات أكدت وجود علاقة بين فرط الحركة وتناول السكريات والمنتجات التي بها مواد حافظة.



وأوضح استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، أن أعراض فرط الحركة تتمثل في سهولة الإلهاء والتشتت، وصعوبة انجاز الطفل للمهام، وصعوبة الحفاظ على التركيز لفترة طويلة، وصعوبة اتباع الطفل للتعليمات، مع عدم قدرة الطفل على الجلوس ثابت بمكان واحد لفترة طويلة، وعدم توقفه عن الحديث، ومقاطعة غيره في الكلام، ومن الممكن أن يعرض نفسه لأشياء خطيرة دون أن يتردد، ويكون لديه ضعف في الثقة بالنفس، كما أنه تقابله مشكلة في إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين.



وأكد "السايس"، أن طفل فرط الحركة الذي لا يتم علاجه يواجه فشل في الأداء الدراسي إلى جانب فشله في المهني مستقبلًا، ويواجه مشكلات نفسية وقد يصاب بالقلق والاكتئاب، وقد يتجه لتعاطي المخدرات أو يقبل على الانتحار.

