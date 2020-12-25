أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس على مدار الأسبوع

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع بداية فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد السبت 26 ديسمبر 2020، وحتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:


يوم السبت 26 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبا، على مناطق من جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من حلايب وشلاتين.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.
أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس على مدار الأسبوع
أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس على مدار الأسبوع

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حالة الطقس توقعات الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن هطول الأمطار

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