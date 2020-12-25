ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجم الفريق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها البرازيلي رودريجو جوس، جناح الفريق الملكي، ضد غرناطة في منافسات الجولة 15 من الليجا.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي:-

"أظهرت الفحوصات التي أجريت لرودريجو، أن اللاعب يعاني من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن".

وتعرض رودريجو لإصابة قوية بعد التحام مع ديميتري فولكوير مدافع غرناطة، ولم يقدر على الخروج على قدميه من الملعب، وغادر محمولا، ولم يكشف ريال مدريد في بيانه عن مدة غياب رودريجو عن الملاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهته المقبلة ضد إلتشي يوم 30 ديسمبر  الجاري في الجولة 16 من الدوري الإسباني.


أخبار تهمك

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يشكو الأبيض بسبب مستحقاته

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينهي ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ 10 دقائق

عاجل.. إصابة محمد فراج بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

12:02 م

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن