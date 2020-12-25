يوسف الخال يعبر عن اشتياقه لوالده في عيد الميلاد

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أعرب الممثل اللبناني ​يوسف الخال​، عن اشتياقه الشديد لوالده وحزنه على فراقه، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرها بمناسبة ​عيد الميلاد​.



وشارك بصورة لوالده عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّق عليها قائلاً:"رحل.. كنت في التاسعة ..ما ورثت سوى إسم كالوشم لا يُمحى لم أفهمه حينها ..كان عبئاً مثقلاً بالوقت".



وتابع: "تكاثرت الأزمنة فيه لكن تكاثرت الأمكنة فيَّ أنا لا عقلي كان نَضَج و لا كان جسدي يَسَع".



وختم بالقول: "أما اليوم.. ها أقولها؛ إسمي هو؛ أجمل ملابسي..عيد الميلاد‬ ‫عيد والدي‬ أيضاً".



