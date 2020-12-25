الهيئة القومية للتأمينات تحدد مواعيد صرف معاشات شهر يناير

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:39 م
صرف معاشات شهر يناير
صرف معاشات شهر يناير
الفجر الاقتصادي
Advertisements

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء الهيئة صرف معاشات شهر يناير بداية من يوم الأحد القادم، على أن يتم صرفها على ثلاث دفعات كإجراء متبع منذ شهور لمنع الأزدحام  المواطنين على ماكينات الصراف الألي أو منافذ البريد المخصصة لصرف المعاشات.

 

 

وقسمت " الهيئة القومية للتأمينات" منذ شهور  صرف المعاشات على  ثلاث دفعات، تبدء بصرفها للدفع الأولى البالغ عددهم 2.4 مليون مواطن وقيمة معاشهم يتراوح بين ألف جنيه وأقل، يليها الدفعه الثانية البالغ عددهم 2.4 مليون مواطن وقيمة معاشهم تتراوح بيت اعلي من الف جنيه واقل من 2000 جنيه، يليها صرف المعاشات للدفعة الثالثة أصحاب المعاشات أعلى من 2000 جنيه.

 

صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع معاش شهر يناير 2020:

وأوضح رئيس الهيئة أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ 25 مليار جنيه منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

 

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد صرف معاشات شهر يناير معاشات شهر يناير الهيئة القومية للتأمينات المعاشات

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك ينهي ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يشكو الأبيض بسبب مستحقاته

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

عاجل.. إصابة محمد فراج بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

بتكلفة 25 مليار جنيه.. "التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

غدا.. صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

التأمينات: 25 مليار جنيه قيمة المعاشات ومتجمد العلاوات الخمس

صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

12:02 م

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن