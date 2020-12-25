الهيئة القومية للتأمينات تحدد مواعيد صرف معاشات شهر يناير

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء الهيئة صرف معاشات شهر يناير بداية من يوم الأحد القادم، على أن يتم صرفها على ثلاث دفعات كإجراء متبع منذ شهور لمنع الأزدحام المواطنين على ماكينات الصراف الألي أو منافذ البريد المخصصة لصرف المعاشات.

وقسمت " الهيئة القومية للتأمينات" منذ شهور صرف المعاشات على ثلاث دفعات، تبدء بصرفها للدفع الأولى البالغ عددهم 2.4 مليون مواطن وقيمة معاشهم يتراوح بين ألف جنيه وأقل، يليها الدفعه الثانية البالغ عددهم 2.4 مليون مواطن وقيمة معاشهم تتراوح بيت اعلي من الف جنيه واقل من 2000 جنيه، يليها صرف المعاشات للدفعة الثالثة أصحاب المعاشات أعلى من 2000 جنيه.

صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع معاش شهر يناير 2020:

وأوضح رئيس الهيئة أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ 25 مليار جنيه منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .

