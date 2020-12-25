أزمة في الهلال قبل مواجهة اتحاد جدة بالدوري السعودي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن فريق الهلال يعاني من عدة غيابات في صفوفه، وذلك خلال استعداداته لمواجهة الاتحاد يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(دوري المحترفين السعودي).

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فواز الطريس لاعب وسط الفريق، غاب عن تدريبات الهلال اليوم، وذلك بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الطريس انضم إلى زميليه ياسرالشهراني ومد الله العليان اللذان يواصلان برنامجهما العلاجي، حيث ينتظر الجهاز الطبي الهلال يوم غد الجمعة لمعرفة مدى إمكانية مشاركة الشهراني من عدمها.

وكان الهلال قد عانى من غياب أكثر من لاعب في صفوفه خلال الفترة الماضية، كان أبرزهم الإيطالي سيباستيان جيوفكينكو وعبد الله المعيوف وحبيب اوطيان وياسر الشهراني وهاتان باهبري.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بعد خوضه لتسع مباريات، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد خوضه لنفس العدد من المباريات.

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