ليلى علوي تدعم يسرا عقب إصابتها بكورونا

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دعمت الفنانة ليلى علوي، الفنانة يسرا، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا وكتبت منشورا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "علوي" قائله: "‏ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي ربنا يتمم شفاكي على خير".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي شارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.