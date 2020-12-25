قصي خولي يشوق جمهوره وينشر برومو مسلسله الجديد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شوق الفنان ​قصي خولي​ جمهوره بعدما نشر البرومو الترويجي لمسلسله الجديد "لا حكم عليه" والذي من المقرر انطلاق عرضه في الـ 3 من يناير المقبل على إحدى المنصات الالكترونية.

وشارك قصي خولي محبيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بالبرومو وظهر من خلاله مشاهد مليئة بالتشويق والإثارة.

يشار إلى أن المسلسل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وهو مؤلف من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات.

ويشارك في بطولته أيضاً كلا من فاليري أبو شقرا، عبدو شاهين وغيرهم.

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