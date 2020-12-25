نجم بايرن ميونخ يكشف كواليس فشل رحيله عن البافاري





ذكر الألماني جيروم بواتينج نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني البالغ من العمر 32 عامًا كواليس فشله في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في صيف 2019 لكن إدارة النادي البافاري رفضت طلبه في النهاية.





وقال بواتينج في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت بيلد الألمانية:"لقد تلقيت وعدًا من إدارة بايرن ميونخ بأنها لن تضع عراقيل أمامي في حال وصول عرض بمبلغ معين وحينما حدث ذلك، لم يُسمح لي بالرحيل" .





وأضاف:"إدارة بايرن ميونخ لم تفي بوعدها معي بالإضافة إلى قلة التقدير والاحترام لي، كنت آمل في مناقشة بعض المواضيع وحلها بطريقة مختلفة".





وتابع:"قامت الإدارة البافارية بالتعنت ضدي ولم تسمح برحيلي في صيفين متتاليين، مما جعلني أشعر بعدم الرضا عن هذه المعاملة".





وأردف قائلاً:"سعيد بالتحول الذي طرأ على مستواي منذ إقالة نيكو كوفاتش وتعيين هانز فليك بدلًا منه، حالي تغير كثيرًا بسبب الثقة التي حظيت بها من المدير الفني الألماني مما جعلني عنصرًا رئيسيًا في الطريق نحو الثلاثية".





وعن مدى استعداده لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021، اختتم بواتينج تصريحاته قائلاً:"أنا منفتح على كافة الاحتمالات، أنا مستعد للبقاء مع الفريق لفترة أطول".



