الزمالك ينهي ملف تجديد عقد نجم الفريق

أغلق مسؤولي نادى الزمالك، ملف التجديد ليوسف أوباما، بعد الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد مع اللاعب.





وقال حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية للقلعة البيضاء، في تصريحات صحفية إن ملف التجديد لأوباما تم الانتهاء منه، بعد الجلسة التي جمعته مع وكيل اللاعب، وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب، وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية.





وتابع بأن ملف التجديد لم يشهد أي معوقات بين الطرفين، واللاعب أبدى رغبة شديدة وتمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك.





وأشار إلى أن التوقيع على العقد الجديد سيكون خلال يومين، ليتم غلق الملف نهائيًا، للحفاظ على استقرار الفريق الأول.



