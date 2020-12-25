هبة مجدي وزوجها يهنأ الجمهور بالكريسماس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الشاعر محمد محسن والفنانة هبة مجدي زوجته الجميع بالكريسماس، وذلك من خلال صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمد محسن قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وسعادة"، وتفاعل معهم الجمهور عبر خاصية التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي مع عدد من الفنانين، منهم ياسمين صبري وأحمد مجدي، ونهال عنبر.

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