هبة مجدي وزوجها يهنأ الجمهور بالكريسماس

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هنأ الشاعر محمد محسن والفنانة هبة مجدي زوجته الجميع بالكريسماس، وذلك من خلال صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب محمد محسن قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وسعادة"، وتفاعل معهم الجمهور عبر خاصية التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي مع عدد من الفنانين، منهم ياسمين صبري وأحمد مجدي، ونهال عنبر.