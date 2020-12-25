صلاح عبد الله يدعم يسرا عقب إصابتها بكورونا

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دعم الفنان صلاح عبد الله الفنانة يسرا عقب إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال مشاركته منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "عبد الله" قائلا: "ومين_مابيحبش_يسرا‬⁩؟! الكل مالقلب يدعيلهاإن الڤيروس مايحبهاش ويرحل عنها ويسيبها هيا وكل حبايبكم وحبايبنا وحبايبها في أسرع وقت بإذن الله

‏⁧‫100مليون_سلامة_يايسرا‬⁩".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي شارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.