صلاح عبد الله يدعم يسرا عقب إصابتها بكورونا
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:17 م
مي مرسي
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دعم الفنان صلاح عبد الله الفنانة يسرا عقب إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال مشاركته منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "عبد الله" قائلا: "ومين_مابيحبش_يسرا؟! الكل مالقلب يدعيلهاإن الڤيروس مايحبهاش ويرحل عنها ويسيبها هيا وكل حبايبكم وحبايبنا وحبايبها في أسرع وقت بإذن الله
100مليون_سلامة_يايسرا".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي شارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
وكتب "عبد الله" قائلا: "ومين_مابيحبش_يسرا؟! الكل مالقلب يدعيلهاإن الڤيروس مايحبهاش ويرحل عنها ويسيبها هيا وكل حبايبكم وحبايبنا وحبايبها في أسرع وقت بإذن الله
100مليون_سلامة_يايسرا".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي شارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
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