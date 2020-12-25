مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية الألمانية إلى  اقتراب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من القيادة الفنية لفريق  برشلونة خلال الموسم الحالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن المسار الأكثر سخونة لتوخيل عقب ترك باريس، أن ينتقل لقيادة برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وأضافت: ذلك إن حدث، سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارسا وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 

وتابعت الشبكة  أن التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد أيضًا من الأهداف البارزة لدى توماس توخيل.

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