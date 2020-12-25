أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس الغد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس السبت نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (40 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى سلاسل جبال البحر الأحمر.

- فرص أمطار خفيفة (20 % تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

