أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس الغد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (40 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى سلاسل جبال البحر الأحمر.
- فرص أمطار خفيفة (20 % تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.
أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس الغد
أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس الغد

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