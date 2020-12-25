الصين : ارتفاع إجمالي إنتاج الحبوب بالبلاد 5.6 مليار كغ في 2020

ذكرت السلطات يوم الخميس أن الصين ستتخذ اجراءات لضمان بلوغ إجمالي إنتاج الحبوب في البلاد أعلى من 650 مليار كغ في العام القادم .

وتعهدت البلاد بالحفاظ على مساحتها من الأراضي الزراعية فوق 116.67 مليون هكتار في عام 2021، وفقا لما قال تشن يو تشيوان، المسؤول بوزارة الزراعة والشؤون الريفية خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف تشن أن ضمان إنتاج سليم للحبوب يعتبر أولوية قصوى في سياسة الصين، مؤكداً على ضرورة بذل جهود لتحسين هيكل الزراعة وزيادة إمدادات المنتجات الزراعية الناقصة لضمان الأمن الغذائي.

وعلى الرغم من الاضطرابات الناجمة عن وباء كوفيد-19، شهدت الصين عامها السابع عشر على التوالي في عام 2020 الذي يصل فيه إنتاج الحبوب إلى ما يقرب من 670 مليار كغ، بزيادة قدرها 5.65 مليار كغ أو 0.9 في المائة عن العام السابق، وفقا لبيانات الوزارة.

كما يمثل عام 2020 العام السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه إجمالي إنتاج الحبوب في البلاد 650 مليار كغ.

وقالت الوزارة إن البلاد شهدت زيادة قدرها 704 آلاف هكتار في مساحتها المزروعة في عام 2020، على النقيض من اتجاه الانخفاض المستمر المسجل في السنوات الأربع السابقة.

وتوقعت الوزارة أن تكون إمدادات الغذاء كافية خلال عطلتي العام الجديد وعيد الربيع القادمين، وهما ذروة مواسم الاستهلاك في الصين، نظرا للمخزونات الكافية من الأرز والقمح، والانتعاش السليم لإنتاج اللحوم في البلاد، واستقرار إنتاج الفواكه والخضروات.