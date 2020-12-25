آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

كشف عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، مشيرا إلى أنه لم يبالغ في طلباته المالية لتجديد تعاقده.





وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "المبلغ المطلوب لفرجاني سيتم جمعه بحد أقصى الأسبوع المقبل، على أن يجدد اللاعب تعاقده لمدة موسمين على الأقل".





وطالب المتحدث باسم الزمالك، محبي الكيان بدعم النادي، حيث أضاف: "الدعم ليس بالكلام فقط".





وأختتم: "اجتماع فرجاني ساسي مع وزير الرياضة كان لطمأنته فقط، كون وزير الرياضة يمثل دولة، فالجيل الحالي للزمالك هو واحد من أفضل الأجيال في تاريخ الزمالك، جميعهم لاعبين دوليين، ويكفي دعم الجماهير المصرية لفرجاني ساسي وقت لعبه بكأس الأمم مع منتخب تونس".



