آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، مشيرا إلى أنه لم يبالغ في طلباته المالية لتجديد تعاقده.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "المبلغ المطلوب لفرجاني سيتم جمعه بحد أقصى الأسبوع المقبل، على أن يجدد اللاعب تعاقده لمدة موسمين على الأقل".

وطالب المتحدث باسم الزمالك، محبي الكيان بدعم النادي، حيث أضاف: "الدعم ليس بالكلام فقط". 

وأختتم: "اجتماع فرجاني ساسي مع وزير الرياضة كان لطمأنته فقط، كون وزير الرياضة يمثل دولة، فالجيل الحالي للزمالك هو واحد من أفضل الأجيال في تاريخ الزمالك، جميعهم لاعبين دوليين، ويكفي دعم الجماهير المصرية لفرجاني ساسي وقت لعبه بكأس الأمم مع منتخب تونس". 

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق بمفاوضات أي ناد آخر بداية من يناير المقبل.

أخبار تهمك

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة ثنائي مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موعد زيادة الأسعار.. كافة التفاصيل عن قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ يوم

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح في الصدارة

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

03:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن