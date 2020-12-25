مياه الفيوم: وصول مواسير الصرف الصحي لقرية شكشوك لإستكمال المشروع المتوقف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، فى بيان اعلامى لها اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠١٢٢٥وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية شكشوك بمركز ابشواى من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها.



وذكر اللواء هشام درة، رئيس الشركة ان مشروع الصرف الصحى بالقرية قد توقف منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لأستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١.



وأضاف أنه قد تم بذل جهودا مضنيه من أجل توفير الأعتماد المالى المطلوب من أجل إنجاز ما تبقى من تنفيذ المشروع بالقرية، حيث تم طرحها وترسيتها للبدء فى التنفيذ الفورى.

