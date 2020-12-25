نجم ليفربول السابق يستبعد انتقال صلاح للدوري الإسباني.. تعرف على الأسباب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
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تحدث جيمي كاراجر نجم  دفاع ليفربول السابق ، عن رأيه في  تصريحات الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق بشأن برشلونة وريال مدريد كانت مجرد رسالة موجهة إلى إدارة النادي الإنجليزي.


وقال كاراجر، في مقاله عبر صحيفة "ديلي تليجراف" الإنجليزية، اليوم الجمعة: "توقيت تلك التصريحات غريب أيضا، أعتقد أنها كانت رسالة لإدارة ليفربول لتجديد عقده بصفقة جديدة مربحة له".

وتابع: "رؤية لاعبي الفريق وهم يجذبون أنظار أندية الدوري الإسباني كان سيقلق النادي قبل خمس سنوات ولكن ليس الآن، وغير مقتنع بقدرة ريال مدريد وبرشلونة على تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع صلاح، خاصةً أن استثمار ما يزيد عن 125 مليون جنيه إسترليني على لاعب سيبلغ 29 عامًا هذا الصيف ليس بالأمر الجيد".

وأضاف: "يجب أن يبقى محمد صلاح في آنفيلد، يمكن أن يكون جزءً لا يتجزأ من مستقبل ليفربول، ويرفع من مكانته ليتحدى إيان راش في النهاية باعتباره أعظم هداف للنادي على الإطلاق".

وأختتم: "أعرف كم يبدو ذلك مثيرًا للجدل، محمد صلاح قد يكون أحد أفضل لاعبي ليفربول في تاريخ النادي، فاللاعب محبوب من قبل المشجعين، إنه بالفعل أسطورة النادي، وعندما يُسمح للجمهور بالدخول إلى آنفيلد، ما عليك سوى الاستماع إلى هتاف اسمه من قبل مدرجات (كوب) لتعلم مدى تقديره".

يذكر أن  صلاح أشار  بالانتقال مستقبلا إلى برشلونة أو ريال مدريد في مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية، ليثير التكهنات في الفترة الأخيرة حول مصيره مع الريدز.

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