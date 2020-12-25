مرشح لرئاسة برشلونة: أمتلك ثقة ميسي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تحدث خوان لابورتا الرئيس المحتمل لنادي برشلونة الإسباني عن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال لابورتا:" ليو يعلم أن كل ما قلته له قد فعلته دائمًا ولم يكن مجرد كلام أو وعود، لذلك أبلغني بهذا الأمر من قبل بنفسه، وأنا متأكد أنه يثق فيما أقوله دائمًا".

وأضاف: "الأزمات الاقتصادية لن تكون مصدر إزعاج لميسي للاستمرار في برشلونة، هو فقط يريد أن يرى أن المشروع يقدم فريقًا تنافسيًا للغاية".

واختتم:"هذا هو أهم شيء بالنسبة له، وبهذا المعنى لدي ميزة نسبية على باقي المرشحين وهي ثقة ميسي، لأنه يعلم جيدًا أن مشروعي سيدور حول ذلك"

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