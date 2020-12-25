ليس ساسي.. نجم الزمالك يشكو الأبيض بسبب مستحقاته

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تقدم النجم المغربي محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بشكوى بسبب تأخر مستحقاته المالية.

شكوى محمد أوناجم ضد الزمالك

وأوضح المصدر أن الجناح المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض قام بإرسال إنذاراً لإدارة القلعة البيضاء بسبب مستحقاته المتأخرة .

وأكمل المصدر أن مسؤولي نادي الزمالك يحاولوا إنهاء الأزمة بشكل ودي مع أوناجم عقب تلقى الإدارة البيضاء إنذارا من المغربي يوم الأحد الماضى، يفيد بوجود مستحقات متأخرة له لدى القلعة البيضاء.

وفي سياق آخر رفض النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، شكوى الزمالك على الرغم من تأخر النادي في سداد مستحقات مالية وصلت إلى مليون يورو.

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