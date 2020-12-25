رسائل غرامية بعد 3 أشهر من الوفاة تكشف سبب مقتل سيدة بالدقهلية

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كشفت رسائل غرامية علي الهاتف المحمول عن مقتل سيدة علي يد عشيقها خشية افتضاح أمره، وذلك بعد مرور 3 أشهر من الوفاة.



وتمكنت القوات الأمنية فى محافظة الدقهلية، من القبض على شخص قام بقتل عشيقته، خوفا من افتضاح أمره أمام زوجته، بعد أن حرر أخوها محضرا يتهمه فيه بقتل أخته، وذلك بعد وفاتها ودفنها ب٣ شهور، بعد أن عثر على رسائل غرامية على تطبيق الواتس أب.



وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطار من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من "هاشم.ح.م.ع"٢٩ سنة عامل ومقيم بوراق العرب بالجيزة،و"الدسوقى.ر.ا.ش"٤٨سنة عامل ومقيم ميت الكرما بطلخا بوفاه شقيقه الاول "شقيقه زوجه الثاني،اثناء تواجدها بحمام منزل شقيق أختها،سقطت ارضا نتيجه اختناق من بخار الماء حال قيامها بالاستحمام ولم يتهما احدا بالتسبب فى ذلك.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز طلخا،وتبين صحة ماسبق،ووقع الكشف الطبي بمعرفه مفتش الصحه، على "نحمده.ح.م.ع" ٢٩ سنة ومقيمة بوراق العرب بالجيزة،واثبت عدم وجوده ثمه اصابات ظاهريه بالجثه ووجود تجمع دموي طبيعي بالظهر ووجود شحوب عام بالبشره وان سبب الوفاه اختناق ناتج عن بخار الماء وعدم كفايه الاكسجين نتج عنه فشل بالتنفس ولا تو شبهه جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٧١٢ لسنة ٢٠٢٠اداري مركز طلخا، وبالعرض ع النيابه العامه قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعه وظروفها وملابستها حيث تبين عدم وجود شبهه جنائيه في الوفاه كما جاء باقوال الاهل وتقرير مفتش الصحه وتصرح بالدفن عقب ذلك.



ولكن تقدم شقيق المتوفاة للنيابة العامة وقرر بعثوره علي رسائل عاطفيه علي هاتف شقيقته بعد وفاتها على "واتس اب"بينها وبين "أحمد.إ.ال" ٢٧سنة نقاش ومقيم قريه "ميت الكرماء"دائره مركز طلخا، وعن مدى شكه أن الوفاة غير طبيعية، حيث قدم هاتف شقيقته للنيابه العامه.



واضاف بقيامه وزوج شقيقته الأخرى بعثورهما علي جثتها داخل خزان مياه اعلي سطح المنزل وانهما قاما بنقلها لسرير غرفه النوم لعدم شكهما ابان ذلك في وقتها ولرغبتهما في سرعه انهاء اجراءات الدفن.



وبمواجهة المتهم اقر بارتباطه بالمتوفاه بعلاقه عاطفيه وانه قام بممارسه الجنس الخلفي معها قبل وفاتها بثلاثه ايام وان المتوفاه قامت بالاتصال به ومراسلته عبر تطبيق "واتس اب "حيث تقابلا اعلي سطح العقار سكنهاوطلبت منه معاشرتها معاشره الازواج الا انه رفض ذلك خشيه افتضاح امرهما، حيث أنه متزوج فقامت بتهديده باخبار زوجته والانتحار فقام بحملها والقائها داخل خزان المياه المتواجد اعلي سطح العقار وفر هاربا بعد التاكد من وفاتهاوقررت النيابة تحريز الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، وحبس "أحمد.ا.ال" نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات.