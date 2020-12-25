المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت فرق مراقبة الأغذية على مستوى بمحافظة الدقهلية حملات مكثقة للرقابة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائي تمكنت من المرور علي 307 منشأة غذائية بالدقهلية وإعدام 1830 كجم أغذية متنوعة و340 لتر عصائروالبان.

جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة.

تم المرور على 307 منشأة وتحرير 160 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق 112 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.

وتم خلال هذه الحملات إعدام 1830 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 340 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 370 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد وكسل صحة الدقهلية على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة. 
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية
المرور على 307 منشأة وإعدام 2 طن أغذية وعصائر في الدقهلية

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