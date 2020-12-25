عميد حقوق المنيا ينعى المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
ببالغ الحزن والأسى نعي الاستاذ الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية السيد الاستاذ المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

وأضافوا أنهم شاهدون أمام الله أنه أدي الأمانة علي الوجة الأكمل وانتقل للرفيق الاعلي بنفس راضية مرضيه.

والكلية تشاطر القيادة السياسية ورجال القضاء المصري عميق الحزن داعين الله أن يتغمده في فسيح جناته.

كما دعت الكلية طلابها في بداية اليوم الدراسي الموافق السبت 27 / 12 /2020 للوقف دقيقة حداد علي المغفور له مع تأبين لسيادته.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ثنائي مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح في الصدارة

منذ ساعة الا ربع

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موعد زيادة الأسعار.. كافة التفاصيل عن قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

03:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن