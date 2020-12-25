عميد حقوق المنيا ينعى المستشار لاشين إبراهيم

ببالغ الحزن والأسى نعي الاستاذ الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية السيد الاستاذ المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.





وأضافوا أنهم شاهدون أمام الله أنه أدي الأمانة علي الوجة الأكمل وانتقل للرفيق الاعلي بنفس راضية مرضيه.





والكلية تشاطر القيادة السياسية ورجال القضاء المصري عميق الحزن داعين الله أن يتغمده في فسيح جناته.



