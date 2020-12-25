"القومي للإعاقة" ينعى المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان له منذ قليل، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس في البيان، عن خالص عزائه لأسرة الفقيد، ولجموع الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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