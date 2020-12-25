المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شيع المئات من أهالي قرية ميت عاصم ببنها، اليوم الجمعة، جثمان المستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورنا.

وخرج الجثمان من مسجد منزله بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، وتوجه إلى مقابر الأسرة بالقرية، فيما أصرت نجلته وأقاربه على الجلوس أمام مقبرته بعد تشييع الجثمان للدعاء وقراءة القرآن.

وحضر الجنازة اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وعددا من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية.

كانت أسرة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلنت دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها عقب الإعلان عن وفاته اليوم متأثرًا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم، ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية لفقدان أبنها المستشار لاشين داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

يذكر أن الفقيد كان مقيما بمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث أصيب بفيروس كورونا، وجرى حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بالقليوبية وبنها لدفتر عزاء للفقيد بعد إعلان الوفاة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كانت أسرة الفقيد وأقاربه بالقليوبية وببنها، قد أعلنوا وفاة المستشار لاشين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والفيس بوك، وكتبوا "إنا لله وإنا إليه راجعون"، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في ذمه الله متأثرًا بفيروس كورونا.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم لاشين من أبناء قرية ميت عاصم مركز بنها، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأصيب منذ 25 يوما بالكورونا وتم حجزه في مستشفي بالقاهرة على أجهزة التنفس الصناعي حتى أعلنت وفاته صباح اليوم وتوجه أقاربه لاستلام الجثمان وتقرر دفنه بالقرية خلال الساعات المقبلة في مسقظ رأسه، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد للعزاء.
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها
المئات يشيعون جثمان المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه (صور)ببنها

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