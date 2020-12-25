مواجهات نارية بالجولة الثالثة للمجموعة الأولي بالقسم الثالث

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت،مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



وتشهد الجولة مواجهات من العيار الثقيل، حيث يستضيف نادي الاقصر وصيف المجموعة برصيد6 نقاط، نظيره فريق نادي وادي النيل، صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز الذي يضمن لهما الانفراد بصدارة المجموعة.



فيما يلتقي نادي شبان مسلمين اسنا، صاحب المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 4 نقاط، نظيره فريق مركز شباب ادفو هاني المجموعة برصيد 3 نقاط، والتي تحتضنها ملعب الأول.



وعلي ملعب المدينة المنورة، يواجه صاحب الأرض الذي يحتل المركز الثالث برصيد3 نقاط، نظيره فريق نادي الهلال صاحب المركز الحادي عشر بدون رصيد من النقاط.



فيما يلتقي فريق نادي النصر للتعدين ، قامت المجموعة برصيد 3 نقاط، نظيره فريقجمهورية دراو صاحب المركز التاسع برصيد نقطة.



ويستضيف فريق التحرير صاحب المركز السابع برصيد3 نقاط، نظيره فريق نادي ابو الريش سادس المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.



وتختتم الجولة بمباراة فريق نادي قوص صاحب المركز العاشر بدون رصيد من النقاط، نظيره فريق مركز شباب الزهراء متزيل جدول المجموعة بدون رصيد من النقاط