مبادرتان من حي النزهة لحماية الأطفال والموظفين من فيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفعيلًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وبناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أطلق حي النزهة برئاسة اللواء خالد عقل، مبادرة للكشف المبكر لفيروس كورونا لكافة الموظفين والعاملين بالحي.

وكشف اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، أن المبادرة تستمر لمدة يومان الإثنين والثلاثاء من الشهر الجاري، وتستهدف موظفي الحي، مضيفًا بإنه سيتم قياس نسبة الأكسجين بالدم وقياس ضغط الدم للاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين.

وأكد "عقل" انه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة، تدعيما لدور الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستكمالًا لسلسلة المبادرات، أطلق الحي مباردة جديدة بمناسبة حلول موسم الشتاء تحت عنوان "شتاء بلا برد" لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الاشد احتياجا من محدودي الدخل.

وقال اللواء خالد عقل، إن هدف المبادرة توزيع البطاطين علي الاسر وأطفالهم بحي النزهة، وذلك حرصًا منا على تطبيق أهداف وحدة حماية الطفل.

وأضاف "عقل" نسعى جاهدين لمشاركة الدولة في مسئوليتها الاجتماعية تجاه الأطفال وأسرهم من محدودي الدخل ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبه.

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