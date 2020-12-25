تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح في الصدارة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تبدأ الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليستر سيتي.


بينما يواجه نادي تشيلسي نظيره أرسنال ويستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد.


وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول 13 هدف
هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 11 هدف
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 11 هدف
كالفرت لوين لاعب إيفرتون 11 هدف
باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 9 أهداف
برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 9 أهداف
هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 أهداف
كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 8 أهداف.

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