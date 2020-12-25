أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قامت مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الجمعة بتكثيف حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، طبقًا لتوجيهات الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمود الشيمى مدير مديرية الأوقاف، بضرورة المتابعة المستمرة على مستوى مساجد المحافظة.

وأكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر، جميع مساجد المحافظة على وعى كامل بما تمر به البلاد من جائحة كورونا، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة طبقًا لتوجيهات وزير الأوقاف، وقد تزينت مساجد المحافظة بعمارها وهم في قمة من الإلتزام والوعي.

وأشارت مديرية أوقاف البحر الأحمر، فى بيان لها، أن الحملة لم تسفر عن تسجيل أى مخالفة خلال متابعة مساجد المحافظة.
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا
أوقاف البحر الأحمر تشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

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