وزير الإعلام ناعيًا المستشار لاشين إبراهيم: كان علامة بارزة في تاريخ القضاء المصرى

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:55 م
أسامة هيكل وزير الإعلام
أسامة هيكل وزير الإعلام
ميسون أبو الحسن
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تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سائلًا الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.
 
وقال هيكل في بيان له، إنه تلقى الخبر الأليم اليوم ببالغ الحزن والأسى، وأشار إلى الخلق الكريم الذي كان يتحلى به الفقيد، وأنه كان علامة بارزة في تاريخ القضاء المصري، وأدار الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بكفاءة وحرفية.

'الأعلى للإعلام' ينعى المستشار لاشين إبراهيم: وطني عمل حتى آخر أيام حياته

وكان قد نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال المجلس في بيان له، إن المستشار لاشين إبراهيم ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا، واستطاع أن يعبر مع زملائه في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية.

وتقدم المجلس لعائلته الكريمة، بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسُلوان.

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