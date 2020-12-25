فحص 547 ألف سيدة خلال مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة بالمنيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص وعلاج 547 ألف و410 سيدة ضمن اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم اجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 547 ألف و410 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مؤكدا على استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

واوضح الدكتور احمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، ان المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها الى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

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