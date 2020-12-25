صلاح عبد الله يوجه رسالة إلى يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان صلاح عبد الله رسالة إلى زميلته الفنانة يسرا، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورته برفقة الفنانة يسرا، وعلق قائلاً"ومين مابيحبش يسرا؟! الكل من القلب يدعيلها إن الفيروس مايحبهاش ويرحل ويسيبها مليون سلامة يايسرا".


يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك مؤخرًا فى فيلم "صندوق الدنيا"، وهو بطولة: خالد الصاوى، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وعمرو القاضى، وغيرهم.

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