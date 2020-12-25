بتكلفة 25 مليار جنيه.. "التأمينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الثاثة من متجمد العلاوات الخمس

Advertisements





تبدأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، في صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر ب25 مليون جنيه.



وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، علي جاهزية جميع منافذ الهيئة لإستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولي والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية إعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير2021 علي أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالاشهر السابقة.



وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.



وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.



و تابع رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج السادة أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".