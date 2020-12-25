معركة قوية تنتظر ماجواير ضد فريقه السابق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ينتظر هاري ماجواير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مباراة صعبة للغاية أمام فريقه السابق ليستر سيتي يوم غداً السبت.


ويؤمن ماجواير بأن الثقة التي يحتلى بها الشياطين الحمر من شأنها قادرة على مساعدتهم لتقديم الهدايا للجماهير خلال فترة الكريسماس.


ويحتل يونايتد المركز الثالث في البريميرليج، بعد فوزه الجولة الماضية 6-2 على ليدز يونايتد، ومن شأن الفوز على ليستر سيتي، أن يدفع بالفريق الأحمر إلى المركز الثاني.

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