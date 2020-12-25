موعد مباراة ارسنال المقبلة فى البريميرليج

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي آرسنال نظيره نادي تشيلسي فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".


وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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