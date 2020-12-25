تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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علم موقع " الفجر الرياضي " أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري سيغيبان عن لقاء زعيم الثغر مع الأهلي يوم الأثنين القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وخرج الثنائي دامين لوي المدافع الجاميكي والسوري عمرو الميداني من حسابات حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري قبل مواجهة القلعة الحمراء.


ويغيب الجاميكي بسبب الإصابة التي سبق وأن تعرض لها فيما يواصل السوري عمرو الميداني العلاج الطبيعي ولن يحلق بمباراة الأهلي.

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