قطع المياة غذا فى مدن وقرى نصر النويه لمدة ٢٤ ساعه

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح العطل بخط المياه الرئيسى قطر 700 مللى بجوار مزلقان كلابشة وهو ما سيؤدى إلى إيقاف تشغيل محطة مياه فطيرة حيث سيترتب على ذلك قطع المياه عن:

أولًا: المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة:
قرى ( الدكة - دهميت - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريط – الدر – تنقالة ).

ثانيًا: المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو:
قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب )

هذا وسيتم قطع المياه إعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح باكر السبت الموافق 26 12 2020 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى له الأحد الموافق 27 12 2020.. لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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