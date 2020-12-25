واردات الصين من النفط الأمريكي قرب مستوى قياسي في نوفمبر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات جمركية يوم الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة ارتفعت 13 مثلا في نوفمبر على أساس سنوي إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، إذ سرعت الشركات وتيرة مشتريات الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.

وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الأمريكي بلغت 3.61 مليون طن أو ما يعادل 878 ألفا و839 برميلا يوميا ارتفاعا من 0.26 مليون طن في نوفمبر من العام الماضي ومقابل 1.625 مليون طن في أكتوبر.

يأتي المستوى المسجل في نوفمبر مقارنة مع المستوى القياسي في سبتمبر البالغ 3.9 مليون طن.

واستعادت السعودية مكانتها كأكبر مورد للصين مع ارتفاع الشحنات من المملكة 43 بالمئة مقارنة مع أكتوبر إلى 8.48 مليون طن أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميا، إذ خفض أكبر منتج في أوبك الأسعار إلى العملاء الآسيويين لتعزيز حصته السوقية.

وزادت الواردات من المملكة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 77.98 مليون طن.

وتكشف البيانات أن روسيا التي تحل في المركز الثاني وردت 6.1 مليون طن، أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

والسعودية وروسيا في سباق متقارب لكي تصبحا أكبر مورد نفط للصين في 2020، إذ يعزز البلدان صادرات الخام إلى القوة الاقتصادية حتى في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا الضرر بالطلب العالمي على النفط في العام الجاري.

وشحن العراق الذي يحتل المركز الثالث بين الموردين 5.098 مليون طن من النفط إلى الصين أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا، فيما بلغ إجمالي الكمية في أول أحد عشر شهرا من العام 56.94 مليون طن، بزيادة نحو 21 بالمئة فوق مستوى نفس الفترة قبل عام.

ولم تتلق الصين أي نفط من فنزويلا مجددا بحسب ما تكشفه البيانات.

أخبار تهمك

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح في الصدارة

منذ ثلث ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

موعد زيادة الأسعار.. كافة التفاصيل عن قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

03:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن