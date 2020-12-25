مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إشتعلت الأزمة بين جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومهاجم القلعة البيضاء مصطفى محمد وذلك بعد أن تمسك بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وشهدت الساعات القليلة الماضية إعادة اللاعب ملف الرحيل من أجل خوض تجربة الإحتراف بعد أن حصل على عرض من نادي سانت إيتيان الفرنسي.


وبدأت الأزمة مع تمسك اللاعب بالرحيل لعدة أسباب منها فنية وكذلك مالية إلى أن الإدارة طلبت منه البقاء بسبب عدم وجود بديل لكنه رفض ما جعل الجمهور ينقلب عليه.

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