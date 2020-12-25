التعليق الاول ليسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا!













واضافت : " كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

حرصت النجمة يسرا، علي توجيه الشكر لأصدقائها داخل وخارج مصر بعد سؤالهم عليها واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".