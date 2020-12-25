التعليق الاول ليسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا!

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرصت النجمة يسرا، علي توجيه الشكر لأصدقائها داخل وخارج مصر بعد سؤالهم عليها واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.




وكتبت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".




واضافت : " كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

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